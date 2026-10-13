“Cena con delitto”, torna l’appuntamento del Lions Club Città di Castello Tiferno per la solidarietà

Sabato 7 novembre la terza edizione dell’iniziativa: il ricavato sarà devoluto all’APS Il Mosaico 2.0 per sostenere progetti dedicati all’autismo e all’inclusione sociale

Una serata per stare insieme, divertirsi e, allo stesso tempo, sostenere un progetto importante per la comunità. Il Lions Club Città di Castello Tiferno organizza la terza edizione della “Cena con delitto”, appuntamento che unisce convivialità, gioco e solidarietà.

L’iniziativa è in programma sabato 7 novembre 2026 alle ore 20.30, al Ristorante Pizzeria Green, in località Uliano 3 a San Giustino.

Il format è quello ormai collaudato della cena con delitto: tra una portata e l’altra, i partecipanti saranno chiamati a seguire una storia, osservare gli indizi e cercare di capire chi si nasconde dietro il mistero della serata. Un modo diverso per trascorrere qualche ora insieme, coinvolgendo direttamente i presenti.

Ma il vero obiettivo dell’appuntamento è la solidarietà. Il ricavato della serata sarà infatti interamente devoluto all’APS Il Mosaico 2.0, per contribuire al finanziamento di progetti dedicati all’autismo e all’inclusione sociale.

Una scelta che dà alla serata un significato particolare: il divertimento diventa così anche uno strumento concreto per sostenere persone e famiglie e contribuire alla realizzazione di percorsi di inclusione sul territorio.

Il costo della cena è di 45 euro.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando Anna al 366 5065543 oppure Elisa al 340 8380646.

Una serata diversa dal solito, quindi, con un delitto da risolvere e soprattutto una buona causa da sostenere.