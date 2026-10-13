Hikikomori, il ritiro sociale di una generazione connessa ma isolata: a Città di Castello un convegno per conoscere e affrontare il fenomeno

Venerdì 30 ottobre all’Università degli Studi Link l’iniziativa promossa dal Lions Club Città di Castello Host. Esperti, testimonianze e attenzione al ruolo della prevenzione e del volontariato

Una generazione sempre più connessa, ma che in alcuni casi rischia di diventare sempre più isolata. È attorno a questa contraddizione che si svilupperà il convegno “Il fenomeno Hikikomori – Il ritiro sociale di una generazione connessa ma isolata”, promosso dal Lions Club Città di Castello Host.

L’appuntamento è in programma venerdì 30 ottobre 2026, a partire dalle 14.30, presso l’Università degli Studi Link di Città di Castello, in via Carlo Marx 24. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Città di Castello. Programma_Convegno_Hikikomori

Il termine giapponese hikikomori, letteralmente “stare in disparte”, viene utilizzato per descrivere una condizione di forte isolamento e ritiro dalla vita sociale, particolarmente associata all’età adolescenziale. Il convegno nasce proprio dalla volontà di aumentare la conoscenza e la consapevolezza di un fenomeno che può coinvolgere ragazzi, famiglie, educatori, operatori sociali e sanitari. Programma_Convegno_Hikikomori Programma_Convegno_Hikikomori

L’iniziativa si inserisce inoltre nel tema di studio nazionale dei Lions per l’annata 2026/2027, “Direzione futuro”, con l’obiettivo di riflettere su come accompagnare e rieducare i giovani del nuovo millennio dopo i profondi cambiamenti sociali degli ultimi anni. Programma_Convegno_Hikikomori

I lavori prenderanno il via alle 14.45 con il saluto delle autorità civili, lionistiche e universitarie. Alle 15 sarà quindi la volta della dottoressa Roberta Renati, professoressa associata di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione dell’Università Link di Roma, che affronterà il tema “Il fenomeno Hikikomori: aspetti clinici, significati e funzioni del ritiro sociale”. Programma_Convegno_Hikikomori

Alle 16 verrà proiettato il cortometraggio “In the club”, con la presenza di Lorenzo Lombardi, direttore di Whiterose Pictures di San Giustino. Seguirà un momento di pausa e confronto con il coffee break. Programma_Convegno_Hikikomori

Il programma riprenderà alle 17 con l’intervento della dottoressa Manuela Ponti, psicologa clinica e psicoterapeuta interattivo-cognitivo, CTU del Tribunale di Milano, che porterà la propria esperienza sul campo nella gestione del fenomeno Hikikomori. Programma_Convegno_Hikikomori

Alle 18 sarà quindi affrontato il tema della sorveglianza e dell’intervento di prevenzione da parte delle associazioni di volontariato, con l’intervento dell’Associazione Matrix di Perugia. La chiusura dei lavori è prevista alle 18.30. Programma_Convegno_Hikikomori

Un pomeriggio pensato quindi non soltanto per parlare del fenomeno, ma per provare a costruire una maggiore consapevolezza intorno a una realtà complessa, nella quale il rapporto con la tecnologia e con il mondo esterno può assumere forme molto diverse.

Per il Lions Club Città di Castello Host, l’obiettivo è soprattutto quello di creare uno spazio di conoscenza e confronto rivolto a chi, per ruolo professionale o per esperienza personale, può trovarsi ad affrontare queste situazioni.

Un tema delicato che coinvolge il mondo della scuola, le famiglie, i servizi e l’intera comunità e che proprio per questo richiede attenzione, ascolto e capacità di intervenire prima che l’isolamento diventi una condizione permanente.