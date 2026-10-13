Forza Italia Giovani, ecco la nuova squadra provinciale di Perugia guidata da Andrea Urbani

Presentata la segreteria che affiancherà il nuovo responsabile provinciale. Al centro dell’impegno il futuro dei giovani umbri, dai trasporti al lavoro, dalla sanità alle opportunità per chi vuole restare e costruire qualcosa nel proprio territorio.

Forza Italia Giovani presenta la nuova segreteria provinciale di Perugia. A guidarla sarà Andrea Urbani, nominato segretario nelle scorse settimane, che ha scelto di affiancarsi a un gruppo di giovani con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento nei comuni della provincia.

La volontà è quella di partire dai territori, incontrare i ragazzi, ascoltare le loro esigenze e cercare di dare risposte a problemi che molti di loro affrontano ogni giorno. A cominciare dalla difficoltà di trovare un lavoro, dai collegamenti spesso insufficienti e dalla scelta, per tanti giovani, di lasciare l’Umbria per cercare altrove nuove opportunità.

La squadra è composta da Gabriele Isa, vicesegretario vicario, e Sabrina Barrucci, vicesegretaria. Emanuele Trubbianelli sarà responsabile dell’organizzazione, mentre Edoardo Aquilani seguirà la comunicazione. A Ludovica Furiosi e Alessio Falcini sono affidati i rapporti con le scuole superiori, Luna Corradini si occuperà dei rapporti con gli enti esterni e Maria Andrea Pierotti di quelli con gli enti locali.

Una squadra che, nelle intenzioni di Urbani, dovrà essere presente e attiva, senza limitare il proprio impegno ai soli appuntamenti politici.

«Sono orgoglioso di lavorare con una squadra di ragazze e ragazzi che si distinguono per la loro presenza e attività sul territorio», sottolinea il segretario provinciale Andrea Urbani. «Sono ragazzi che si mettono in gioco con entusiasmo e responsabilità, condividendo la volontà di dare un contributo concreto alla crescita della nostra comunità».

Le questioni da affrontare sono diverse. Forza Italia Giovani indica tra le proprie priorità lo spopolamento giovanile, il miglioramento dei trasporti, la sanità, la sicurezza e il sostegno a chi vuole avviare un’impresa. Temi sui quali la nuova segreteria intende aprire un confronto con amministrazioni, associazioni, scuole e realtà locali.

L’attenzione sarà rivolta anche ai piccoli comuni, dove le difficoltà legate ai servizi e ai collegamenti possono pesare ancora di più sulle possibilità dei giovani di rimanere nel territorio in cui sono cresciuti.

«Crediamo che i giovani debbano essere protagonisti del presente, non soltanto una promessa per il futuro», aggiunge Urbani, ribadendo l’intenzione di lavorare nei comuni della provincia e a livello regionale, raccogliendo proposte e portando avanti le istanze delle nuove generazioni.

Per la nuova segreteria provinciale si apre adesso la fase del lavoro sul territorio. L’obiettivo dichiarato è trasformare le idee in iniziative concrete, cercando di coinvolgere sempre più giovani nella vita politica e nelle scelte che riguardano il futuro delle loro comunità.