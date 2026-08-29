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Dukes Basket Sansepolcro. Antonelli torna in prima squadra con il ruolo di secondo coach

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La Dukes Pallacanestro Sansepolcro ha scelto Stefano Antonelli come assistente allenatore della prima squadra. Un rientro, più che un arrivo: in società lo conoscono tutti da anni.

Antonelli ha allenato a lungo le formazioni giovanili bianconere. Da lì sono passati buona parte dei ragazzi cresciuti in Valtiberina negli ultimi campionati. Conosce le palestre, le famiglie, i giocatori. Adesso li ritrova nel gruppo maggiore, ma da un’altra posizione in panchina.

La società parla di continuità. Nel comunicato la Dukes sottolinea la competenza tecnica di Antonelli e il suo attaccamento ai colori, e lo indica come un valore aggiunto soprattutto per i più giovani, quelli che dal settore giovanile si affacciano alla prima squadra.

Il punto è proprio questo. Il passaggio dalle giovanili al campionato maggiore è il momento in cui le società di provincia perdono più giocatori. Non sempre per mancanza di qualità: spesso il salto è semplicemente troppo netto. Avere in panchina un tecnico che quei ragazzi li ha già seguiti aiuta ad accorciare la distanza.

C’è anche una questione di identità. In categoria gli staff cambiano spesso, e tenere figure di riferimento è una scelta che va nella direzione opposta. La Dukes la rivendica.

Lo staff è al completo. Adesso si aspetta il campo.

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