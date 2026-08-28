Tre giri intorno alle mura, di notte: giovedì torna la Notturna di Sansepolcro

Alle nove di sera, quando il caldo di settembre comincia finalmente a mollare la presa, viale Barsanti si riempie di gambe e pettorali. Giovedì 3 settembre, davanti all’ingresso delle Piscine Pincardini, prende il via la trentottesima edizione della Notturna di Sansepolcro.

È una gara competitiva regionale Fidal sui 7 chilometri, organizzata come sempre dall’Atletica Avis. Ammessi solo atleti con certificato medico sportivo valido e tesserati per un ente sportivo. Il percorso è un anello di 2,3 chilometri intorno alle mura del Borgo, da ripetere tre volte: chi corre passa e ripassa sotto gli stessi tratti di cinta, con il pubblico che dai marciapiedi conta i giri insieme a lui.

Chi non ha certificato ma vuole esserci trova spazio prima: alle 20.15 parte la camminata di 4,5 chilometri, aperta a tutti. A gara e camminata concluse, negli spazi delle Piscine Pincardini, ristoro per tutti e premiazioni degli atleti. È il momento in cui la serata smette di essere una corsa e diventa una festa di paese.

I numeri promettono bene. Negli ultimi anni la Notturna ha raccolto tra i 250 e i 300 partecipanti, e anche stavolta le iscrizioni sono numerose.

C’è poi un dettaglio che a Sansepolcro raccontano volentieri. Nel 2021, tra i pettorali della Notturna, c’erano Alessia Tuccitto e Sofia Yaremchuk, allora agli inizi della carriera agonistica: di recente hanno conquistato l’argento a squadre agli Europei di atletica di Birmingham. Una gara di provincia che ogni tanto si ritrova in casa qualcuno destinato ad andare lontano.

“Grazie al Comune di Sansepolcro, all’Unione dei Comuni, alla Misericordia, alla Protezione Civile e agli sponsor”, dichiarano i responsabili dell’Atletica Avis, “per averci supportato al meglio nell’edizione 2026 di un appuntamento ormai diventato tradizione e che ancora una volta farà registrare un gran numero di partecipanti”.

Appuntamento giovedì sera, con le mura illuminate a fare da sfondo.