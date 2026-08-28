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Montone, tra fede, storia e memoria: al via le celebrazioni per Sant’Albertino e San Gregorio Magno

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Montone si prepara a vivere una settimana dedicata alla fede, alla storia e alla memoria della comunità. Dal 29 agosto al 6 settembre il Comune, la Parrocchia di San Gregorio Magno e StoricaMente ARIeS propongono un calendario di appuntamenti legati alle figure di Sant’Albertino e San Gregorio Magno, con iniziative culturali, religiose e di valorizzazione del territorio.

Il programma prevede la presentazione del volume “Albertino da Montone, un disegno che si fa cammino” di Rolando Boco, momenti dedicati al territorio come il Cammino di San Florido, in programma sabato 5 settembre, e una giornata di studio su San Gregorio Magno e il Corridoio Bizantino, prevista domenica 6 settembre.

Non mancheranno le celebrazioni liturgiche nella Chiesa Collegiata, a completare un percorso che vuole mettere insieme la dimensione religiosa e quella storica, riportando al centro le radici del borgo.

Un appuntamento pensato non soltanto per celebrare due figure importanti della tradizione locale, ma anche per offrire alla comunità l’occasione di riscoprire luoghi, vicende e testimonianze che fanno parte della storia di Montone.

Il programma si svilupperà nell’arco di più giornate, con appuntamenti rivolti alla cittadinanza e a quanti vorranno conoscere più da vicino il patrimonio culturale e spirituale del borgo.

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