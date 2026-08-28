Monterchi, a settembre torna la Sagra della Polenta: tre giorni tra gusto, musica e tradizione

Dal 18 al 20 settembre la 52ª edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune

La 52ª Sagra della Polenta di Monterchi è in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Tre giornate nel centro di Monterchi tra gastronomia, musica e appuntamenti per tutte le età. Protagonista sarà naturalmente la polenta, proposta al ragù e ai funghi, insieme a salsicce, fegatelli e funghi porcini. Previsti anche stand al coperto e parcheggi gratuiti.

Il programma musicale accompagnerà tutte e tre le serate. Venerdì 18 settembre spazio a I Matteo e, nel centro storico, al DJ Giordano Sassoli. Sabato 19 sarà la volta di Rossella Ferrari e i Casanova, con I Preludio in centro storico, mentre domenica 20 toccherà a Luca Roncari e alla Pino Band.

Non mancheranno gli altri appuntamenti: venerdì sera l’esibizione del Baccarà Club; sabato il Rosario alle 16.30, la Santa Messa alle 17.30 e, alle 21, l’esibizione Zumbafit Active. Domenica sera, alle 20.30, chiusura con l’esibizione di Jolly Dance.

All’interno della festa sarà presente anche l’area giovani @Mercatale, curata da Frizzino Events.

Un fine settimana nel segno della tradizione monterchiese, con la polenta al centro di una festa che raggiunge quest’anno la sua 52ª edizione.