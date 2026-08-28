Search
Comunicazioni amministrativeIn evidenzaSansepolcro

Sansepolcro, a settembre ripartono le attività sportive e motorie: tutte le informazioni

Data:

Dal 7 settembre corsi per tutte le età, dalla ginnastica alla posturale fino all’atletica: previste lezioni di prova gratuite

A Sansepolcro torna a settembre “movimento, salute e benessere” per tutti con il programma di attività motorie e sportive promosso dall’Associazione Vivi Altotevere e il patrocinio del Comune.

L’offerta è pensata per coinvolgere tutte le fasce d’età. Al Palazzetto dello Sport sono previste attività per la terza età e A.F.A., ginnastica posturale, Pilates, corpo libero, ginnastica dolce, Fit & Box e Zumba.

Per bambini e ragazzi l’appuntamento è invece al Campo Tevere, dove, in collaborazione con A.S.D. Atletica A.V.I.S. Sansepolcro, saranno proposte attività motoria di base, centro di avviamento allo sport e scuola di atletica leggera.

I corsi prenderanno il via dal 7 settembre 2026, secondo il calendario delle singole discipline.

Una proposta che mette insieme movimento, benessere e socialità, con la possibilità per tutti di avvicinarsi alle diverse attività attraverso una lezione di prova gratuita.

Commenti
Previous article
Monterchi, a settembre torna la Sagra della Polenta: tre giorni tra gusto, musica e tradizione
Next article
Montone, tra fede, storia e memoria: al via le celebrazioni per Sant’Albertino e San Gregorio Magno

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Petriolo, il coro di Sansepolcro chiude la prima edizione di Armonie francescane

Redazione Redazione -
Alle 21.30 di venerdì 28 agosto il santuario di...

Un quadro per il Capitano

Redazione Redazione -
È partita la colonna sonora di "Varenne", quella di...

Il Quartetto Pegreffi vince il premio Burri

Redazione Redazione -
Alla fine, nella Chiesa di San Domenico, il premio...

Selci, l’11 settembre la consegna della borsa di studio Silvano Volpi

Redazione Redazione -
Dopo la presentazione agli studenti dello scorso maggio, arriva...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Petriolo, il coro di Sansepolcro chiude la prima edizione di Armonie francescane

Altotevere 0
Alle 21.30 di venerdì 28 agosto il santuario di...

© 2024 Primo Piano Notizie