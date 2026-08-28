Sansepolcro, a settembre ripartono le attività sportive e motorie: tutte le informazioni

Dal 7 settembre corsi per tutte le età, dalla ginnastica alla posturale fino all’atletica: previste lezioni di prova gratuite

A Sansepolcro torna a settembre “movimento, salute e benessere” per tutti con il programma di attività motorie e sportive promosso dall’Associazione Vivi Altotevere e il patrocinio del Comune.

L’offerta è pensata per coinvolgere tutte le fasce d’età. Al Palazzetto dello Sport sono previste attività per la terza età e A.F.A., ginnastica posturale, Pilates, corpo libero, ginnastica dolce, Fit & Box e Zumba.

Per bambini e ragazzi l’appuntamento è invece al Campo Tevere, dove, in collaborazione con A.S.D. Atletica A.V.I.S. Sansepolcro, saranno proposte attività motoria di base, centro di avviamento allo sport e scuola di atletica leggera.

I corsi prenderanno il via dal 7 settembre 2026, secondo il calendario delle singole discipline.

Una proposta che mette insieme movimento, benessere e socialità, con la possibilità per tutti di avvicinarsi alle diverse attività attraverso una lezione di prova gratuita.