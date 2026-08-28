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Biblioteca Carducci e aule studio, Forza Italia Giovani Città di Castello: “Servizi e orari da adeguare per gli studenti universitari

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CITTÀ DI CASTELLO (PG) – Garantire un servizio bibliotecario moderno, accessibile e in linea con le reali esigenze degli studenti della città. È questa la richiesta formulata da Forza Italia Giovani Città di Castello, che accende i riflettori sulla Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” e sulla necessità di potenziare gli spazi di studio nel territorio comunale.

L’apertura della sede dell’Università degli Studi Link ha portato a Città di Castello un flusso importante di studenti provenienti da tutta Italia. Un segnale estremamente positivo per la crescita culturale ed economica della città che, secondo il movimento giovanile, deve essere supportato da un’adeguata rete di servizi. “Il servizio bibliotecario è un pilastro fondamentale per la formazione dei nostri giovani e per le future generazioni” – dichiarano i rappresentanti di Forza Italia Giovani – .

“Chiediamo che la Biblioteca Carducci e i servizi connessi diventino più flessibili e vicini alle esigenze degli studenti tifernati e fuorisede, specialmente durante i periodi di sessione d’esame. È necessario prevedere un ampliamento degli orari di apertura, estendendoli anche alla fascia serale e ai fine settimana, oltre alla creazione di nuovi punti e aule studio diffusi in città dove poter studiare con tranquillità”. Per Forza Italia Giovani, investire su questi servizi è la chiave per rendere Città di Castello un centro attrattivo, capace di conciliare formazione, cultura e vivibilità.

“Sollecitiamo il Sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi concretamente affinché queste proposte diventino realtà nel breve periodo. Creare spazi idonei allo studio non significa solo erogare un servizio, ma investire sul futuro della nostra comunità” – conclude la nota. Forza Italia Giovani – Città di Castello

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