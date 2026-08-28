Butini resta in panchina: la Dukes Sansepolcro lo conferma vice coach

Prima le scarpe da gioco, ora la lavagnetta. Alessandro Butini prosegue il suo cammino da tecnico: la Dukes ha ufficializzato il rinnovo della collaborazione, con l’ex giocatore che anche quest’anno sarà vice allenatore della prima squadra, la Romolini Immobiliare, impegnata nel campionato di Serie C.

Per Butini è la seconda stagione consecutiva nello staff. Il debutto da assistente era arrivato l’anno scorso, dopo una lunga carriera passata dall’altra parte della linea: bandiera del club biturgense, protagonista di pagine importanti della sua storia, con i campionati di Promozione e Serie D vinti sul campo con questa maglia addosso.

La società parla apertamente di continuità con la propria filosofia. Nella nota diffusa dalla Dukes si sottolinea come Alessandro non abbia soltanto scritto capitoli significativi da giocatore, ma abbia dimostrato nella passata stagione di avere le qualità umane e tecniche giuste per far crescere il gruppo.

C’è poi un aspetto che pesa parecchio nelle scelte di quest’anno: il vivaio. Nel roster della prima squadra sono inseriti diversi giovani cresciuti in casa, e la conferma di Butini viene indicata dal club come una garanzia proprio per la loro valorizzazione. Uno che il salto dalle giovanili alla prima squadra lo ha fatto, e sa cosa comporta.

Un tassello, insomma, che la società non aveva intenzione di spostare.