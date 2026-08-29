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Selci, l’11 settembre la consegna della borsa di studio Silvano Volpi

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Dopo la presentazione agli studenti dello scorso maggio, arriva il momento della premiazione.

La borsa di studio dedicata al dottor Silvano Volpi arriva al momento della consegna. Dopo la presentazione fatta agli studenti della scuola media Leonardo da Vinci alla fine di maggio, venerdì 11 settembre alle 21 il Teatro Filarmonica di Selci ospiterà la serata conclusiva dell’iniziativa.

Saranno premiati i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo da Vinci di Selci Lama, al termine di un percorso che nei mesi scorsi aveva permesso agli studenti di conoscere più da vicino anche la figura di Volpi e i valori ai quali è legata la borsa di studio.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento delle Associazioni di Selci, con il patrocinio del Comune di San Giustino e la collaborazione della scuola.

A maggio, durante l’incontro con i ragazzi, era stato spiegato come il riconoscimento non fosse legato soltanto ai risultati scolastici, ma anche all’impegno personale, alla crescita e alla partecipazione alla vita della comunità.

L’11 settembre arriverà quindi il momento più atteso: quello della consegna. Una serata che riunirà studenti, famiglie, scuola, associazioni e amministrazione comunale attorno a un premio che, edizione dopo edizione, continua a legare il nome di Silvano Volpi alle nuove generazioni.

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