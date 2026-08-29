Un quadro per il Capitano

È partita la colonna sonora di “Varenne”, quella di Enzo Jannacci, suonata al clarinetto dal maestro Fabio Battistelli. Poi hanno consegnato il quadro a Giampaolo Minnucci. Così, sabato mattina, la Mostra Nazionale del Cavallo ha aperto la sua 56esima edizione al parco Langer: con un tributo al trottatore più forte di sempre, scomparso lo scorso 18 agosto.

L’opera è un ritratto di Varenne, 45 per 60 centimetri, a fresco su calce con tempere alla caseina, con i palazzi e i simboli di Città di Castello sullo sfondo. L’ha realizzata Stefano Lazzari della Bottega Tifernate, con la tecnica della pictografia brevettata dall’azienda da oltre trent’anni. A consegnarla al driver sono stati il presidente dell’associazione, Federico Cavargini, con il consiglio direttivo, e il sindaco Luca Secondi.

Minnucci è arrivato ritagliandosi il tempo fra un ippodromo e l’altro. “Un trofeo unico che senza dubbio mancava nel mio palmares”, ha detto, ripensando al 10 settembre 2011, quando accompagnò Varenne alla mostra tifernate. “Ricordo ancora il bagno di folla, le carezze e i sorrisi dei bambini, i prediletti del Capitano”. Con Varenne ha vinto il Derby italiano del 1998, il Prix d’Amérique, l’Elitloppet di Stoccolma, il Lotteria di Agnano. In carriera ha messo insieme 5.400 corse vinte e tre Derby.

Riconoscimenti anche a Sergio Carfagna, allevatore di Assisi e per anni nel direttivo della manifestazione, e a Rolando Luzi, manager della scuderia di Varenne. “Come diceva il suo proprietario Enzo Giordano, Varenne è degli italiani”, ha ricordato Luzi. “Abbiamo il compito di raccontarlo alle nuove generazioni”. Carfagna si è commosso: “Di giornate come questa il nostro settore ha bisogno. Grazie Capitano, grazie Giampaolo”.

La mostra chiude domenica con un programma fitto, coordinato dal direttore Nico Belloni. Nell’anfiteatro si alterneranno le razze del Catria, il dressage di Nicolò Da Col, la monta etologica, le gimkane con i pony. Nel pomeriggio, alle 17, la Giostra all’Anello con i cavalieri delle quattro porte storiche, preceduta dal corteo dei Balestrieri che parte dal centro. Alle 21 il gala equestre “Armonia”.