Nuovo ospedale di Terni, Patto Avanti: “Passi concreti, mentre qualcuno ha perso tempo”

Con l’avvio della fase di partecipazione sul nuovo ospedale di Terni compiamo un passo concreto e importante. Dopo anni di discussioni, oggi abbiamo finalmente un percorso chiaro, che deve essere affrontato con serietà, trasparenza e senza pregiudizi.

Le tre ipotesi sul tavolo dovranno essere valutate mettendo al centro le esigenze dei cittadini e il futuro della sanità ternana. Vogliamo che il nuovo ospedale di Terni sia l’ospedale dell’Umbria, una struttura moderna, facilmente raggiungibile e capace di attrarre professionalità, competenze e pazienti anche da fuori regione.

Abbiamo bisogno di tornare ad avere una sanità pubblica attrattiva, capace di offrire cure di qualità e di valorizzare le eccellenze presenti sul territorio.

Così in una nota i Partiti del Patto Avanti

