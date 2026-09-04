Centoquaranta banchi e trentuno stand: Umbertide apre le Fiere di settembre

Gli stand quest’anno stanno tutti da una parte sola della strada. Una scelta pratica, per lasciare spazio a chi cammina, che dice bene lo spirito con cui Umbertide ha inaugurato stamattina le Fiere di settembre: 140 banchi, 31 stand e la possibilità per i negozi lungo il percorso di allestire il proprio spazio espositivo.

La manifestazione, legata alla festa patronale della Beata Vergine Maria della Reggia, occupa fino a domenica via Unità d’Italia, piazza Carlo Marx, via Tusicum e via Morandi. Al taglio del nastro il sindaco Luca Carizia con la vicesindaca e assessore al Commercio Annalisa Mierla, gli assessori Alessandro Villarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, i consiglieri Alessio Silvestrelli e Alessio Ferranti. Presenti anche il comandante della polizia locale, maggiore Gabriele Tacchia, don Gaetano Bonomi Boseggia per la benedizione, i volontari di Protezione civile e Croce Rossa, l’associazione “Vivi Umbertide le vie del Commercio” e i rappresentanti di Confcommercio, CNA e FIVA. Ad accompagnare la cerimonia la Junior Band della Banda Città di Umbertide, diretta dal maestro Galliano Cerrini.

Il programma alterna aree dedicate allo street food, ai prodotti agroalimentari e all’artigianato di qualità, con gli artigiani che lavorano dal vivo davanti ai visitatori. Accanto ai commercianti umbertidesi ci sono operatori arrivati da altre regioni. Sulla viabilità e sui controlli lavora la polizia locale, affiancata dalle altre forze dell’ordine e dalla Guardia di finanza, anche per verificare che gli espositori siano tutti in regola.

Sul fronte spettacoli la direzione artistica è di Michael Zurino. In cartellone soprattutto artisti, scuole e associazioni del territorio, insieme a Blind, Shark34, Lil Shooter, Valeria Cordelli, Artist Academy e Dodo Trampoliere: l’appuntamento con Blind è per venerdì 4 alle 20.

Per i più piccoli, lungo il percorso, le mascotte di Mira e Zoey del gruppo Huntrix, protagoniste di KPop Demon Hunters.