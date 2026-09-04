Search
AltotevereCiternaCronaca

Piscina chiusa e due società sospese a Citerna, i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro

Data:

La piscina è chiusa e la gestione del centro sportivo è ferma. È il risultato dell’accesso ispettivo condotto a Citerna dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia, affiancati dai funzionari ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro del capoluogo.

Il controllo rientra in una campagna di vigilanza straordinaria dedicata alla verifica del rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nelle piscine e nei centri sportivi. A Citerna l’accesso è stato capillare e ha riguardato l’intera struttura.

Quello che i militari hanno trovato, si legge nella nota, sono inosservanze diffuse e serie alla normativa di settore, il decreto legislativo 81 del 2008. Tra queste la mancata adozione delle misure minime per la prevenzione degli infortuni e l’assenza della valutazione dei rischi, il documento di base su cui si costruisce tutta la sicurezza di un luogo di lavoro. Sono emerse anche carenze strutturali relative agli impianti e alla gestione delle emergenze.

Di fronte a criticità di questo peso, i carabinieri hanno adottato due distinti provvedimenti di sospensione nei confronti delle società responsabili della gestione del centro sportivo. Ne è conseguita la chiusura della piscina, disposta a tutela sia di chi frequentava l’impianto sia di chi ci lavorava.

Dal Reparto Speciale dell’Arma operativo nel capoluogo di regione fanno sapere che i controlli proseguiranno con costante attenzione su tutto il territorio provinciale, per garantire il rispetto delle condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Commenti
Previous article
“Che fine ha fatto il decoro urbano?”, l’interrogazione di Luciana Bassini sui vicoli del centro (Misto – Azione)
Next article
Stop alle auto sugli argini del Tevere tra Sansepolcro e Anghiari, i nuovi cartelli e l’ordinanza del Genio Civile

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Nuovo ospedale di Terni, Patto Avanti: “Passi concreti, mentre qualcuno ha perso tempo”

Redazione Redazione -
Con l’avvio della fase di partecipazione sul nuovo ospedale...

Stop alle auto sugli argini del Tevere tra Sansepolcro e Anghiari, i nuovi cartelli e l’ordinanza del Genio Civile

Redazione Redazione -
Chi in questi giorni percorre le strade in sommità...

“Che fine ha fatto il decoro urbano?”, l’interrogazione di Luciana Bassini sui vicoli del centro (Misto – Azione)

Redazione Redazione -
Basta imboccare uno dei vicoli laterali del centro storico...

Time Out, si torna a parlare di Pallavolo Città di Castello: ospite il d.s. Mauro Alcherigi

Redazione Redazione -
Nuova puntata di Time Out, questa sera dalle 20.30...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Nuovo ospedale di Terni, Patto Avanti: “Passi concreti, mentre qualcuno ha perso tempo”

Politica 0
Con l’avvio della fase di partecipazione sul nuovo ospedale...

© 2024 Primo Piano Notizie