Roccia e paesaggio, la Pinacoteca apre a due mostre in una

Da una parte la pietra, dall’altra la luce delle colline umbre. Sabato 5 settembre alle 11 la Pinacoteca comunale di Città di Castello inaugura “Rock and Landscape – Roccia e paesaggio”, iniziativa curata dal professor Ben C. Fletcher e realizzata con il patrocinio del Comune. Non una mostra, ma due, ospitate negli spazi espositivi del museo.

Nella Manica Lunga trova posto “Metaverse – Equilibri invisibili”, con le sculture contemporanee e i disegni di Lucio Vero. L’Ala Nuova accoglie invece “An American Paints Umbria”, le tele del pittore americano Dan Gustin dedicate ai paesaggi della regione.

Lucio Vero vive e lavora in Umbria. Per anni ha firmato i suoi lavori come Lucio Chiurulla, nome con cui ha ottenuto commissioni importanti e riconoscimenti internazionali. Dopo il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Perugia si è specializzato nella lavorazione di marmo, granito e pietra, partendo dalle forme della scultura classica per arrivare alla ricerca contemporanea. Il suo metodo lo riassume in una formula che sembra un controsenso: “aggiungere togliendo”. Si porta via materia dal blocco perché emerga quello che c’era dentro. Trent’anni di carriera, mostre in diversi Paesi, il progetto “Tempus” alla Pinacoteca tifernate nel 2025. Nel 2018 il Light House Art Center della Florida gli ha conferito il titolo di Master Sculptor. Sue opere di grandi dimensioni sono oggi in collezioni pubbliche e private in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.

Dan Gustin arriva invece dall’altra parte dell’oceano, ma l’Umbria la frequenta da tempo. Pittore e docente, membro della National Academy of Art and Design e professore associato di arte all’Università di Chicago, trascorre lunghi periodi in un paese vicino Todi, dove dipinge en plein air. Il risultato è una specie di mappatura del territorio nel tempo: le stesse colline che cambiano al variare della luce e delle stagioni. Nella sua carriera è stato visiting artist in numerose università e istituzioni americane e ha ricevuto diversi premi.

L’appuntamento è per sabato mattina alle 11 in Pinacoteca.