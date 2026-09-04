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Pallavolo femminile, la B2 chiude due settimane di lavoro tra sabbia, piscina e palestra

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Le atlete divise tra l’Umbria Camp della Montesca, il Palasport Andreaioan e la Clinique Fitness

Sabbia, acqua e parquet. Le ragazze della serie B2 femminile hanno chiuso la seconda settimana di preparazione spostandosi tra più strutture del territorio: i campi da beach volley e la piscina dell’Umbria Camp, alla Montesca, la palestra del Palasport Andreaioan di Città di Castello e le sedute giornaliere alla Clinique Fitness.

Sono dodici le atlete che hanno seguito il programma: Beatrice Ciciulla, Giorgia Serena Moriconi, Giada Cesari, Marta Martinelli Biancarelli, Celeste Malcangi, Letizia Fiorucci, Angelica Falchetti, Chiara Montecucco, Viola Rossi, Nicole Sasso, Alessia Rizza e Francesca Mancini.

Il calendario quotidiano è fitto. Lo staff tecnico l’ha costruito in modo da portare le giocatrici verso la condizione migliore per gradi, senza bruciare le tappe. In panchina la squadra è guidata da Fiorella Di Leone e Luca Raffanti, che hanno impostato il lavoro di queste prime sedute.

Due settimane pesanti, insomma, ma utili a mettere giù le fondamenta della stagione. L’obiettivo dello staff non è soltanto la condizione atletica e tecnica: c’è anche un gruppo da costruire, con giocatrici che devono conoscersi e trovare gli automatismi.

Ora qualche giorno di recupero per le ragazze della B2, poi la ripresa con ritmi più intensi.

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