Ztl, via San Florido e corso Vittorio Emanuele aperti di giorno alle auto fino al luglio 2027

L’ordinanza della Polizia Locale spegne il varco numero 2 dalle 6.30 alle 21: pesano i cantieri dell’ex ospedale e di via dei Casceri

Il varco elettronico all’incrocio tra via San Florido e via della Pendinella, in direzione di via Marconi, resterà spento per buona parte della giornata. Dal 14 settembre al primo luglio 2027 via San Florido, via Marconi e corso Vittorio Emanuele saranno aperti al transito di tutti i veicoli a motore dalle 6.30 alle 21. Lo stabilisce un’ordinanza dirigenziale del comando della Polizia Locale pubblicata ieri.

Cambia quindi l’orario di attivazione del controllo elettronico del varco numero 2 della Ztl 2 del centro storico. Il tratto finale di via San Florido collegato al corso non sarà più chiuso ai veicoli non autorizzati 24 ore su 24, ma soltanto dalle 21 alle 6.30, tutti i giorni della settimana. Nella fascia diurna il sistema non rileverà più automaticamente le violazioni di accesso, mentre restano in vigore tutte le altre regole su circolazione, sosta, sicurezza stradale, cantieri e occupazioni di suolo pubblico.

Alla base della decisione ci sono tre fattori che insistono contemporaneamente sulla viabilità del centro: il cantiere aperto dalla Regione nell’ex ospedale di via Monsignor Giovanni Muzi, che sta intensificando l’attività, il prolungamento dei lavori di Umbra Acque in via dei Casceri e l’avvio di altri interventi pubblici e privati sulla rete stradale.

La Polizia Locale ha valutato che tenere il varco attivo tutto il giorno avrebbe finito per scaricare traffico sulle direttrici esterne alla Ztl, riducendo le possibilità di distribuire i flussi e aumentando i disagi per gli automobilisti. L’obiettivo dell’ordinanza è rendere più fluida la circolazione senza rinunciare alla tutela del centro storico.

Tutto il resto della disciplina della Ztl resta invariato: categorie di utenti autorizzati, deroghe, permessi, modalità di transito e altre limitazioni. Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale tornerà a confrontarsi con la Confcommercio per una ricognizione della situazione.