Umbertide, tornano le Fiere di settembre: tre giorni tra commercio, spettacoli e tradizione

Dal 4 al 6 settembre oltre un chilometro e mezzo di percorso, 140 banchi e 31 stand. Venerdì sera sul palco anche Blind

Tornano a Umbertide le tradizionali Fiere di settembre, uno degli appuntamenti più attesi dalla città in vista della festa della Beata Vergine Maria della Reggia.

L’edizione 2026 si svolgerà venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, lungo il percorso che attraverserà via Unità d’Italia, piazza Carlo Marx, via Tusicum e via Morandi.

I numeri annunciati raccontano una manifestazione ancora una volta molto ampia: 140 banchi, 31 stand e oltre un chilometro e mezzo di fiera, con spazi dedicati al commercio, all’artigianato, ai prodotti agroalimentari, allo street food e alle associazioni del territorio.

Confermata anche quest’anno la disposizione dei posteggi su un’unica fila, scelta pensata per rendere più agevole il passaggio del pubblico. Tra le proposte gastronomiche non mancheranno prodotti provenienti da varie regioni italiane, dai cannoli siciliani al pane pugliese fino alla mozzarella di bufala campana.

Ampio spazio sarà riservato anche agli spettacoli. Il programma artistico, affidato alla direzione di Michael Zurino, punta soprattutto sulla valorizzazione delle realtà umbre e umbertidesi, tra musica, danza, teatro, sport e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti principali, venerdì 4 settembre alle 20 è prevista l’esibizione di Blind, artista conosciuto attraverso X Factor e Sanremo Giovani, insieme a Shark34 e Lil Shooter. Nel corso dei tre giorni saranno inoltre protagonisti Artist Academy, scuole di danza, associazioni e artisti locali. Sabato e domenica spazio anche a Dodo Trampoliere, con giocoleria e spettacoli di fuoco.

Le Fiere saranno pensate anche per i più piccoli, con animazione e mascotte lungo il percorso.

«Le Fiere di settembre non sono soltanto un appuntamento commerciale, ma rappresentano una vera occasione di promozione del territorio», ha sottolineato il vicesindaco con delega al Commercio Annalisa Mierla, ricordando l’impegno dell’Amministrazione nel sostegno al commercio ambulante e alle attività cittadine.

Sul fronte organizzativo, la Polizia Locale sarà impegnata nella gestione della viabilità e della sicurezza, con il supporto delle altre forze dell’ordine e della Guardia di Finanza.

L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 4 settembre alle 9, nella parte finale di viale Unità d’Italia, in zona stazione.

Tre giornate che uniranno così commercio, spettacolo, associazionismo e tradizione, confermando le Fiere di settembre come uno degli appuntamenti più radicati e partecipati della vita cittadina.