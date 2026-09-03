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San Giustino: a Lama, dal 5 settembre riparte il corso delle Majorettes

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Appuntamento ogni sabato dalle 16 alle 17 nella sede dell’Associazione Filarmonica Lama. Possibilità di effettuare una prova gratuita

Ripartono a Lama le attività del corso Majorettes promosso dall’Associazione Filarmonica Lama.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 settembre, con lezioni in programma ogni sabato dalle 16 alle 17 nella sede dell’associazione, in via Nuova 1 a Lama.

L’iniziativa è aperta a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina e prevede anche la possibilità di effettuare una prova gratuita.

Il corso punta a far conoscere da vicino il mondo delle majorettes, unendo movimento, coordinazione, musica e lavoro di gruppo in un’attività che negli anni è diventata parte integrante della vita dell’associazione.

Per informazioni è possibile contattare Francesco al 340 7312036 oppure Elisa al 333 8485438.

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