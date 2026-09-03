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Minirugby Centauri, a settembre ripartono le attività a Sansepolcro

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Due mesi di prova gratuita per bambini e bambine nati dal 2015 al 2021. Il progetto coinvolge anche Città di Castello e Umbertide

A settembre riparte a Sansepolcro l’attività del minirugby Centauri, con allenamenti dedicati alle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12.

Il progetto coinvolge l’intero territorio dell’Altotevere e della Valtiberina, con attività anche a Città di Castello e Umbertide, e punta ad avvicinare i più piccoli al rugby attraverso gioco, movimento e socialità.

Per chi vuole provare, sono previsti due mesi gratuiti per i nati dal 2015 al 2021.

A Sansepolcro gli allenamenti si svolgeranno al Campo del Sacro Cuore, mentre a Città di Castello l’attività è prevista al campo da rugby di via Gino Bartali e a Umbertide al campo M. Ferrari di via Aldo Capitini.

L’obiettivo è accompagnare bambini e bambine in un percorso sportivo e formativo che metta al centro collaborazione, rispetto delle regole, spirito di squadra e divertimento.

Per informazioni è possibile contattare il numero 348 6868377 oppure scrivere a centaurirugby@gmail.com.

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