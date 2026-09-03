San Giustino, al Parco Roccolo una gincana in mountain bike dedicata ai più piccoli

Sabato 5 settembre alle 17 percorso gratuito tra birilli, sottopassi e piccoli ostacoli con gli istruttori di Altotevere Bike

Un pomeriggio di sport e divertimento dedicato ai bambini. Sabato 5 settembre alle 17, al Parco Roccolo di San Giustino, è in programma una gincana in mountain bike organizzata nell’ambito delle iniziative di “Roccolo Estate”.

L’attività sarà curata dalla scuola Altotevere Bike Kids di Selci e prevede un percorso facile e colorato con birilli, sottopassi, piccoli dossi naturali e una divertente bascula, il tutto sotto la supervisione di istruttori e allenatori qualificati della Federazione Ciclistica Italiana.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per prendere parte all’iniziativa sarà sufficiente presentarsi con la propria bicicletta, il casco e la voglia di divertirsi.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla mountain bike in modo semplice e sicuro, trasformando il parco in uno spazio di gioco e movimento.

Per informazioni è possibile contattare Daniele al numero 339 6029685.