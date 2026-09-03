Controlli a tappeto in Valtiberina: Carabinieri sull’Apecchiese, cinque segnalati per droga

Verificati 32 veicoli e 43 persone. Tre sanzioni al Codice della Strada, servizi rafforzati anche nelle prossime settimane

Controlli rafforzati dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello su tutto il territorio della Valtiberina, con particolare attenzione alla strada Apecchiese, arteria molto frequentata dai motociclisti e teatro negli anni di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali.

L’attività è stata organizzata con più pattuglie e con l’obiettivo di aumentare la presenza sul territorio, prevenire comportamenti pericolosi alla guida e garantire maggiore sicurezza lungo le strade più frequentate.

Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 32 veicoli e 43 persone.

Cinque persone, di età compresa tra i 22 e i 47 anni, sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Tre utenti della strada, tra automobilisti e motociclisti, sono stati invece sanzionati per violazioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione, come detto, è stata riservata all’Apecchiese, dove i controlli sono stati intensificati proprio per contrastare condotte di guida imprudenti e richiamare al rispetto delle norme.

L’operazione rientra nella più ampia attività di prevenzione portata avanti dall’Arma dei Carabinieri e, secondo quanto annunciato, servizi analoghi proseguiranno anche nelle prossime settimane.