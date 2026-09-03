Scomparsa di Silvia Mancini, la Redazione di Primo Piano Notizie si unisce al dolore della famiglia

La redazione esprime le più sincere condoglianze al marito Manuele Capacci, ai figli Pietro e Lavinia e a tutti i familiari



La comunità di San Giustino è stata colpita dalla scomparsa di Silvia Mancini, una notizia che ha suscitato profondo dolore tra quanti l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene.

Silvia lascia il marito Manuele, i figli Pietro e Lavinia, i genitori Carlo e Manuela, la sorella Laura e tutti i familiari delle famiglie Mancini-Capacci.

In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e affetto rivolti alla famiglia, a testimonianza del segno lasciato da Silvia nella comunità e nelle persone che hanno condiviso con lei una parte del proprio cammino.

Anche la redazione di Primo Piano Notizie si unisce al cordoglio, esprimendo le più sincere condoglianze al marito, ai figli e a tutti i familiari.

Un abbraccio ideale a chi oggi vive questo momento di grande dolore, nel ricordo di una persona che lascia dietro di sé affetto, legami e una presenza che continuerà a vivere nella memoria di chi l’ha conosciuta.