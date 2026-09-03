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San Giustino piange Silvia Mancini, il cordoglio della Virtus

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La società giallorossa si stringe attorno al marito Manuele, ai figli Pietro e Lavinia e alla famiglia. Sospese tutte le attività sportive

Ciao Silvia

Da poche ore i colori giallorossi della Virtus si sono tinti di nero… e pesantemente. La notizia del saluto di Silvia è una di quelle – come si è soliti dire – che non vorresti mai ricevere, anche se in cuor tuo sai che potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Ha lottato come una tigre, come il suo “Tigre” – quel compagno di vita con il quale ha condiviso molti dei suoi pochi, troppo pochi, anni; un sorriso e una facilità relazionale, la sua, che hanno sempre portato gioia e serenità in ogni ambiente e, non per ultimo, in quello della nostra Società.

La Società Virtus San Giustino, il presidente Stefano Fabbri ed ogni suo altro componente esprimono le più sincere condoglianze al marito Manuele, allenatore della squadra Juniores, ai genitori Carlo e Manuela, alla sorella Laura, e abbracciano i piccoli Pietro e Lavinia e i cari delle famiglie Mancini-Capacci.

Virtus San Giustino.

NB: La Dirigenza giallorossa comunica che, in segno di profondo rispetto e vicinanza alla famiglia, nella giornata di oggi sono sospese tutte le attività sportive. È inoltre annullata la presentazione della prima squadra prevista questa sera presso il parco comunale “Il Roccolo”.

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