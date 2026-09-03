Città di Castello, cordoglio per la scomparsa di Carlo Masciarri

Secondi e Bacchetta: «Passione e competenza nei diversi ambiti che lo hanno visto protagonista»

Cordoglio a Città di Castello per la scomparsa di Carlo Masciarri, figura conosciuta nel panorama istituzionale locale e regionale.

Masciarri aveva ricoperto ruoli da amministratore nel Comune tifernate ed era stato dirigente della Regione Umbria. Nel corso degli anni aveva inoltre svolto incarichi di primo piano all’interno di associazioni e comitati ambientali, partecipando attivamente al dibattito politico e istituzionale attraverso iniziative, incontri e convegni.

Il sindaco Luca Secondi e il presidente del consiglio comunale Luciano Bacchetta, a nome della giunta e dell’intero consiglio comunale, hanno espresso vicinanza alla famiglia.

Nel ricordarlo, Secondi e Bacchetta hanno sottolineato «la passione e la competenza nel suo operato nei diversi ambiti che lo hanno visto protagonista».

Con la sua scomparsa viene meno una figura che per molti anni ha preso parte alla vita pubblica del territorio, lasciando un contributo nel campo amministrativo, istituzionale e ambientale.