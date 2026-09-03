Virtus San Giustino, a centrocampo arriva Duccio Falconi

Il classe 2001, ex Trestina e Sansepolcro e reduce dalle ultime stagioni con il Montone, è già a disposizione di mister Zurli

Nuovo innesto a centrocampo per la Virtus San Giustino, che ha ufficializzato l’arrivo di Duccio Falconi, classe 2001.

Il centrocampista ha alle spalle esperienze con Trestina e Sansepolcro, mentre nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Montone.

Falconi entra così a far parte della rosa guidata da Jody Zurli ed è già a disposizione dello staff tecnico in vista dell’esordio nel campionato di Promozione.

La Virtus San Giustino debutterà ospitando il Deruta San Nicolò, primo banco di prova ufficiale della nuova stagione.

L’arrivo di Falconi va quindi a rinforzare il reparto di centrocampo e aggiunge un elemento giovane ma già con esperienza maturata in diverse realtà del territorio.