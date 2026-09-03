Search
EventiIn evidenzaUmbertide

Umbertide, dal 5 all’8 settembre torna la mostra di modellismo statico e ferroviario

Data:

Terza edizione alla scuola media Pascoli: plastici, miniature ed eventi collegati con ingresso libero

Dal 5 all’8 settembre 2026 Umbertide ospiterà la terza edizione della Mostra di Modellismo Statico e Ferroviario, appuntamento dedicato agli appassionati di miniature, plastici e ferrovie in scala.

L’iniziativa si svolgerà negli spazi della scuola media Pascoli, in piazza Carlo Marx, e proporrà al pubblico un percorso tra modellismo statico, riproduzioni ferroviarie ed eventi collegati.

L’apertura ufficiale è prevista sabato 5 settembre alle 10.30 con il taglio del nastro. La mostra resterà poi aperta fino alle 19.

Nelle giornate di domenica 6 e lunedì 7 settembre l’orario di visita sarà dalle 10 alle 19, mentre martedì 8 settembre l’esposizione sarà accessibile dalle 10 alle 18.

L’ingresso sarà libero.

La manifestazione è organizzata con il coinvolgimento dell’Associazione Amici Treno Umbertide e di Agape Pierantonio Umbertide, con il patrocinio del Comune di Umbertide.

Un appuntamento pensato non soltanto per i collezionisti, ma anche per famiglie e curiosi, con l’obiettivo di far conoscere da vicino un mondo fatto di precisione, passione e ricostruzioni in miniatura.

Commenti
Previous article
Feste del Palio, il Borgo apre con il drappo e il corniolo
Next article
Virtus San Giustino, a centrocampo arriva Duccio Falconi

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Francesco Algeri Rignanese (Fd’I Città di Castello): «Sul centrodestra siamo a un ottimo punto. La nostra proposta non dipenderà da chi avremo di fronte»

Redazione Redazione -
Il coordinatore di Fratelli d’Italia Città di Castello a...

Minirugby Centauri, a settembre ripartono le attività a Sansepolcro

Redazione Redazione -
Due mesi di prova gratuita per bambini e bambine...

San Giustino, al Parco Roccolo una gincana in mountain bike dedicata ai più piccoli

Redazione Redazione -
Sabato 5 settembre alle 17 percorso gratuito tra birilli,...

Spello, controlli sulla sicurezza in quattro aziende cosmetiche: ammende per circa 10mila euro

Redazione Redazione -
Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Ispettorato Territoriale...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

© 2024 Primo Piano Notizie