Umbertide, dal 5 all’8 settembre torna la mostra di modellismo statico e ferroviario

Terza edizione alla scuola media Pascoli: plastici, miniature ed eventi collegati con ingresso libero

Dal 5 all’8 settembre 2026 Umbertide ospiterà la terza edizione della Mostra di Modellismo Statico e Ferroviario, appuntamento dedicato agli appassionati di miniature, plastici e ferrovie in scala.

L’iniziativa si svolgerà negli spazi della scuola media Pascoli, in piazza Carlo Marx, e proporrà al pubblico un percorso tra modellismo statico, riproduzioni ferroviarie ed eventi collegati.

L’apertura ufficiale è prevista sabato 5 settembre alle 10.30 con il taglio del nastro. La mostra resterà poi aperta fino alle 19.

Nelle giornate di domenica 6 e lunedì 7 settembre l’orario di visita sarà dalle 10 alle 19, mentre martedì 8 settembre l’esposizione sarà accessibile dalle 10 alle 18.

L’ingresso sarà libero.

La manifestazione è organizzata con il coinvolgimento dell’Associazione Amici Treno Umbertide e di Agape Pierantonio Umbertide, con il patrocinio del Comune di Umbertide.

Un appuntamento pensato non soltanto per i collezionisti, ma anche per famiglie e curiosi, con l’obiettivo di far conoscere da vicino un mondo fatto di precisione, passione e ricostruzioni in miniatura.