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Umbria Vai, abbonamento scolastico annuale a 70 euro: agevolazione estesa anche a chi studia fuori regione

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La misura riguarda gli studenti residenti in Umbria con ISEE fino a 30mila euro. Inclusi anche gli iscritti a scuole di Toscana, Lazio e Marche

Un abbonamento scolastico annuale a 70 euro, valido fino al 31 agosto 2027. È la misura prevista da Umbria Vai per gli studenti residenti in Umbria con ISEE ordinario, in corso di validità, pari o inferiore a 30mila euro.

L’agevolazione riguarda gli abbonamenti Busitalia sulle tratte urbane ed extraurbane, con la copertura del costo residuo garantita dalla Regione Umbria attraverso risorse del Fondo Sociale Europeo.

La novità più importante riguarda l’estensione della misura anche agli studenti residenti in Umbria che frequentano istituti scolastici nelle regioni confinanti, quindi Toscana, Lazio e Marche.

Chi aveva già acquistato l’abbonamento e, alla luce dell’ampliamento, rientra ora tra i beneficiari potrà richiedere il rimborso secondo le modalità indicate da Regione Umbria e Busitalia.

L’agevolazione è disponibile esclusivamente online e potrà essere richiesta fino al 31 maggio 2027.

La misura punta a ridurre il peso dei costi di trasporto sulle famiglie e ad ampliare la platea degli studenti che possono usufruire di un abbonamento annuale a tariffa agevolata.

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