Città di Castello, riparte in autunno il ciclo di conferenze di Bruno Corà sull’arte contemporanea

Dal 29 settembre nuovi incontri a Palazzo Vitelli su presenza e assenza, silenzio e rumore, contaminazioni artistiche e nuove frontiere della ricerca

Riprenderà il 29 settembre il ciclo di conferenze “Orientamento sui nuovi fondamenti estetici, tematici e linguistici nelle arti contemporanee”, promosso dall’Associazione Palazzo Vitelli in collaborazione con la Fondazione Burri e affidato al professor Bruno Corà.

La prima parte del programma 2026 si è conclusa dopo tre appuntamenti ospitati nella sala degli affreschi di Palazzo Vitelli, in piazza Garibaldi a Città di Castello.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio Corà ha affrontato alcuni dei temi centrali del linguaggio artistico contemporaneo: dal concetto di contemporaneità al rapporto spazio-tempo, dalla materia e forma al confronto tra tenebre e luce, fino al tema del vuoto e del pieno attraverso le esperienze di Yves Klein e Arman. La terza conferenza ha poi approfondito la presenza dell’oggetto nel Nouveau Réalisme e nell’Arte Povera.

In ogni appuntamento il pubblico ha potuto confrontarsi anche con artisti e protagonisti della scena scientifica, chiamati a portare opere e testimonianze capaci di ampliare i temi affrontati.

Il programma riprenderà martedì 29 settembre con la conferenza “Assenza e Presenza”, dedicata alla Body Art, alla Performance, all’Azionismo viennese, al Movimento Gutai, alla Concept Art e alla Poesia Visiva, fino alla progressiva scomparsa dell’opera.

Il 27 ottobre sarà invece la volta di “Silenzio e Rumore”, con un percorso dal Futurismo fino alle esperienze di John Cage, Giuseppe Chiari e altri protagonisti della musica contemporanea.

Il 24 novembre Corà affronterà il tema delle contaminazioni tra linguaggi artistici, della crisi della forma, del citazionismo e del neoespressionismo.

Il ciclo si chiuderà venerdì 11 dicembre con una riflessione sulle nuove frontiere della ricerca artistica, accompagnata da opere e protagonisti invitati per l’occasione.

Le conferenze già svolte e quelle future saranno disponibili anche sul canale YouTube dell’Associazione Palazzo Vitelli.

Per partecipare agli incontri è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti, scrivendo a ufficiostampa@fondazioneburri.org.