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Sanità umbra, 21 posti a tempo indeterminato per medici: aperti due concorsi

Data:

Venti posti per Medicina d’emergenza-urgenza e uno per Neuroradiologia. Domande entro il 24 settembre

Ventuno nuove assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare la sanità pubblica umbra. Sono stati pubblicati due concorsi destinati a dirigenti medici, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 24 settembre 2026.

La procedura più consistente riguarda 20 posti in Medicina d’emergenza-urgenza, destinati al fabbisogno complessivo delle aziende del Servizio sanitario regionale.

Il secondo concorso mette invece a disposizione un posto in Neuroradiologia presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Entrambi i bandi sono stati pubblicati il 26 agosto e rientrano nel percorso avviato dalla Regione Umbria per rafforzare in maniera stabile gli organici della sanità pubblica.

Il piano regionale 2026-2028 prevede infatti 1.250 nuove assunzioni a tempo indeterminato, con l’obiettivo di consolidare i servizi e garantire maggiore continuità assistenziale.

I candidati interessati potranno consultare i requisiti previsti dai bandi e presentare la domanda entro il 24 settembre.

Le informazioni complete sulle procedure sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Umbria in Salute.

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