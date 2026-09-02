Search
EventiIn evidenzaSansepolcro

Feste del Palio, il Borgo apre con il drappo e il corniolo

Data:

Prima il drappo, poi il corniolo. Sansepolcro ha aperto così le Feste del Palio 2026, con due appuntamenti che in pochi giorni hanno riportato la città dentro il clima di settembre.

Il primo è arrivato nella Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi, dove è stato svelato il drappo che sarà conteso domenica 13 settembre in Piazza Torre di Berta. L’opera è dell’artista Carlo Trevisan ed è dedicata a San Francesco, nell’anno dell’800° anniversario della morte del santo. Un drappo costruito su una trama fitta di simboli, presentato davanti all’Amministrazione comunale e ai rappresentanti della Società Balestrieri di Sansepolcro.

Il secondo appuntamento si è spostato al Campo di Tiro “Luigi Batti”, per il Palio di Sant’Egidio. È la gara dedicata ai cittadini, organizzata con i Balestrieri, e ogni anno è uno dei momenti più frequentati dell’avvio delle Feste. Chi tira non è un balestriere di professione: è un borghese che per una sera prova a fare i conti con un’arma pesante, con la mira, con il silenzio che precede il colpo.

Al termine della gara sul corniolo il Palio di Sant’Egidio 2026 è andato a Leo Cima. Secondo posto per Silvio Panichi, terzo Gianluca Baldi.

Due serate diverse per tono e per pubblico, ma legate dallo stesso filo. Da una parte la parte cerimoniale, il drappo che viene mostrato prima di diventare il premio più ambito dell’anno. Dall’altra la parte pratica, la balestra messa in mano a chi normalmente la guarda da dietro le transenne. È il modo in cui il Borgo tiene insieme le sue tradizioni: non solo custodendole, ma facendole passare di mano.

Ora il calendario corre verso domenica 13 settembre, quando Piazza Torre di Berta ospiterà il Palio della Balestra. Nel frattempo la città entra progressivamente nel ritmo delle Feste, tra prove, appuntamenti e il lavoro delle associazioni che ogni anno rendono possibile tutto questo.

Commenti
Previous article
Città di Castello capitale del libro antico: dal 4 al 6 settembre torna la mostra mercato nazionale

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello capitale del libro antico: dal 4 al 6 settembre torna la mostra mercato nazionale

Redazione Redazione -
A Palazzo Vitelli a Sant’Egidio la 26ª edizione con...

Yoga e Pilates al Parco della Montesca: nuovo appuntamento il 7 settembre

Redazione Redazione -
Ingresso gratuito e attività aperta a tutti: 45 minuti...

Umbria Vai, FI Giovani all’attacco: «Con la soglia ISEE l’abbonamento a 70 euro non è per tutti»

Redazione Redazione -
Un euro. Con un ISEE di 30.001 euro l'abbonamento...

Anghiari, la “Cena nel Viale” festeggia la 30ª edizione

Redazione Redazione -
Venerdì 4 settembre a La Stazione torna una delle...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello capitale del libro antico: dal 4 al 6 settembre torna la mostra mercato nazionale

Città di Castello 0
A Palazzo Vitelli a Sant’Egidio la 26ª edizione con...

© 2024 Primo Piano Notizie