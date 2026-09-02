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Anghiari, la “Cena nel Viale” festeggia la 30ª edizione

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Venerdì 4 settembre a La Stazione torna una delle tradizioni più partecipate: cena all’aperto, musica e spettacolo pirotecnico

Trent’anni di tavolate, incontri e serate trascorse insieme. Venerdì 4 settembre torna ad Anghiari la “Cena nel Viale”, appuntamento che quest’anno raggiunge la trentesima edizione.

La manifestazione si svolgerà in viale Martiri Antifascisti, in località La Stazione, trasformato per una sera in una grande tavola all’aperto.

Il menù prevede antipasto del Viale, penne al Cognac a carrettette, arista, salsicce e insalata mista, torcolo fatto in casa, acqua, vino e cocomero.

Ad accompagnare la serata ci sarà anche la musica, con Jessica e Michelle e il maestro Marziano, mentre il finale sarà affidato a uno spettacolo pirotecnico.

Il costo è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 10 anni.

La prenotazione è obbligatoria entro il 2 settembre. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Lauretta al 349 7244090, Iliana al 320 0666974, Giuseppina al 339 2233087 oppure Serena al 333 9833798.

Un appuntamento che continua a rappresentare un momento di comunità e convivialità, capace di riunire generazioni diverse attorno alla stessa tavola.

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