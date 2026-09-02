Festival delle Nazioni, visite guidate nei luoghi dei concerti: il 4 settembre tappe a Monte Santa Maria Tiberina e Montone

Un’ora prima degli spettacoli, su prenotazione, per scoprire il patrimonio storico e artistico che ospita il Festival

Non solo musica. La 59ª edizione del Festival delle Nazioni prosegue anche con un percorso alla scoperta dei luoghi che ospitano i concerti, attraverso visite guidate organizzate un’ora prima degli spettacoli.

Dopo gli appuntamenti di Anghiari e Citerna, venerdì 4 settembre toccherà a Monte Santa Maria Tiberina e Montone, con visite su prenotazione pensate per offrire al pubblico un approfondimento sul contesto storico, artistico e culturale delle sedi del Festival.

La prenotazione, dove prevista, può essere effettuata al momento dell’acquisto del biglietto.

A Monte Santa Maria Tiberina, alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta, è in programma “Tra salotti e teatri viennesi” con Salvatore Lombardi al flauto e Piero Viti alla chitarra.

Il duo, attivo insieme dal 1985, proporrà un repertorio costruito tra ricerca e recupero di arie e trascrizioni, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Leonard de Call, Franz Schubert e Anton Diabelli.

In serata il Festival si sposterà a Montone, dove alle 21 nella chiesa di San Francesco andrà in scena “Sorella acqua”, spettacolo di musica e versi dedicato a San Francesco d’Assisi nell’anno dell’ottavo centenario della morte.

Protagonisti saranno l’attore Erminio Truncellito, voce recitante, e il Meridies Cello Ensemble, formato da Roberto Chiapperino, Giovanna D’Amato, Daniele Miatto e Luciano Tarantino.

Il programma attraverserà musiche di Hans Zimmer, Max Richter, Ludovico Einaudi, Riz Ortolani, Roberto Cacciapaglia e Philip Glass, accostate a pagine di Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck e Antonio Vivaldi.

Il Festival delle Nazioni proseguirà fino all’11 settembre con un cartellone diffuso tra Città di Castello e numerosi centri dell’Alta Valle del Tevere umbro-toscana.

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