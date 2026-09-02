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Marcignano in festa da questa sera al 6 settembre: cinghiale, teatro, giochi e ballo

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Cinque giorni di appuntamenti a Monte Santa Maria Tiberina per chiudere l’estate tra tradizioni, cucina e comunità

Dal oggi mercoledi 2 settembre fino a domenica 6 torna Marcignano in Festa, uno degli appuntamenti di fine estate più partecipati del territorio di Monte Santa Maria Tiberina.

La manifestazione, cresciuta negli anni grazie al lavoro dell’Associazione Parrocchiale Marcignano e di tanti volontari, propone un programma capace di coinvolgere pubblici diversi, mantenendo però forte il legame con le tradizioni del paese.

Tra i protagonisti ci saranno naturalmente i piatti a base di cinghiale, uno dei richiami principali della festa, ma il calendario spazierà dalla gara di briscola al teatro, dai giochi popolari alle iniziative dedicate ai giovani, fino alle serate di ballo liscio.

Il punto di forza resta però la partecipazione della comunità. Giovani e meno giovani si ritrovano ogni anno per organizzare gli appuntamenti, accogliere gli ospiti e tenere viva una manifestazione che rappresenta ormai un momento importante per il paese.

Marcignano in Festa diventa così anche un’occasione per valorizzare il territorio attraverso sapori, tradizioni e socialità, chiudendo simbolicamente una stagione estiva ricca di iniziative nei borghi e nelle frazioni.

L’appuntamento è quindi dal 2 al 6 settembre, con cinque giornate pensate per stare insieme e salutare l’estate nel segno della convivialità.

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