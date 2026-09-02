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Citerna, chiude temporaneamente la Sp 100 di Pistrino per lavori di asfaltatura

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Stop al traffico dal 3 all’11 settembre, nei giorni lavorativi dalle 7 alle 18, nel tratto interessato dagli interventi

Interruzione temporanea della circolazione lungo la Sp 100 di Pistrino, nel territorio di Citerna, per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

Il provvedimento interesserà il tratto compreso dal km 2+027 al km 2+602 e scatterà a partire da giovedì 3 settembre.

La strada resterà chiusa al traffico nei giorni lavorativi, dalle 7 alle 18, fino all’11 settembre 2026 e comunque fino alla conclusione delle operazioni previste.

L’intervento riguarda il ripristino dei piani viabili bitumati e rientra nelle attività di manutenzione della rete provinciale.

Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare percorsi alternativi durante le fasce orarie interessate dalla chiusura.

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