Ruzzola, a Città di Castello assegnati i titoli nazionali a squadre

A Vallurbana la 42ª edizione del Campionato Uisp: successo per Serralta in categoria A e Castelplanio in categoria B

Due giornate di gare e 42 formazioni arrivate da diverse regioni del Centro Italia. Sabato 29 e domenica 30 agosto, in località Vallurbana a Città di Castello, si è disputata la 42ª edizione del Campionato Nazionale di Ruzzola a squadre.

La manifestazione, sotto l’egida Uisp, è stata organizzata dalla sezione di Città di Castello guidata dal presidente Gianluca Fiorucci.

Il programma prevedeva dieci lanci nella giornata di sabato e altri dieci domenica mattina. Al termine della fase di qualificazione, le migliori sei squadre di ciascuna categoria si sono affrontate nella finale.

In categoria A il titolo nazionale 2026 è andato alla formazione di Serralta, in provincia di Macerata, capitanata da Filippo Cinti. Secondo posto per Morano, con Alfredo Brunelli, mentre sul terzo gradino del podio è salita Apiro, guidata da Quinto Filipponi.

A seguire si sono classificate le squadre di Andrea Marrocchi, Enzo Rosorani e Luca Brardi.

In categoria B il successo è andato invece a Castelplanio, in provincia di Ancona, con la formazione capitanata da Vincenzo Bramati. Alle sue spalle Silvano Rossi di Arezzo, Luciano Togni, Mauro Ceccarelli, Eugenio Maraghelli e Vincenzo Maroni.

Al termine delle premiazioni il presidente Gianluca Fiorucci ha ringraziato tutti gli atleti presenti e coloro che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione.

Un appuntamento che ha riportato a Città di Castello una disciplina tradizionale ancora molto seguita e capace di richiamare squadre da più regioni.