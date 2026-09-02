Fratta dell’800, Umbertide chiude la 25ª edizione con un bilancio positivo

Quattro giornate tra rievocazione, spettacoli e partecipazione. L’Osteria del Mattatoio vince il Torneo delle Locande e debutta “La Stanza dei Sensi”

Quattro giornate di festa, migliaia di presenze e un centro storico trasformato ancora una volta in un grande scenario ottocentesco. Si è chiusa con un bilancio positivo la 25ª edizione della Fratta dell’800, andata in scena a Umbertide dal 27 al 30 agosto.

Piazze, vie e vicoli hanno ospitato costumi, musiche, danze, giochi popolari, rievocazioni e scene di vita quotidiana, riportando simbolicamente la città alla fine dell’Ottocento.

Tra gli appuntamenti più attesi c’era anche il Torneo delle Locande, arrivato alla nona edizione. A vincere è stata l’Osteria del Mattatoio con 415 punti. Secondi Garibaldini e Tintori con 300, terzi Musicanti e Boccajolo con 275, mentre i Briganti hanno chiuso a quota zero.

Il sindaco Luca Carizia e il vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla hanno sottolineato soprattutto il valore della partecipazione della comunità, con un ringraziamento particolare ai tanti giovani che hanno preso parte alla manifestazione, alle associazioni, ai volontari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche “La Stanza dei Sensi”, proposta alla Taverna del Mattatoio: un percorso tra simboli, profumi, suoni e sapori pensato per raccontare la storia della Fratta in modo accessibile e inclusivo.

L’iniziativa ha dedicato particolare attenzione anche alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, con l’obiettivo di rendere la manifestazione sempre più fruibile da tutti. Un’esperienza che l’amministrazione comunale guarda con interesse anche in prospettiva futura.

La Fratta dell’800 si conferma così uno degli appuntamenti più identitari di Umbertide, capace di unire memoria storica, spettacolo e partecipazione popolare.

L’appuntamento è ora al 2027.