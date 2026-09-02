Carabinieri, il colonnello Sergio Molinari lascia Perugia per un nuovo incarico a Roma

Il comandante provinciale dell’Arma assumerà un ruolo presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Il saluto della Prefettura

Il colonnello Sergio Molinari, comandante provinciale dei Carabinieri di Perugia, lascia il territorio per assumere un nuovo incarico a Roma presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma.

Nella giornata di lunedì 1° settembre Molinari è stato ricevuto in Prefettura dal viceprefetto vicario Maura Nicolina Perotta, che gli ha rivolto un saluto istituzionale e un ringraziamento per il lavoro svolto negli anni sul territorio provinciale.

La Prefettura ha sottolineato il ruolo ricoperto dal comandante provinciale e il contributo dato all’attività dell’Arma sul fronte della sicurezza e del presidio del territorio.

A Molinari sono stati inoltre formulati i migliori auguri per il nuovo incarico che lo attende nella Capitale, all’interno di una struttura impegnata in particolare nelle attività di tutela ambientale, forestale e agroalimentare.

Con il trasferimento del colonnello si chiude quindi una fase importante per il comando provinciale di Perugia, in attesa della nuova guida.