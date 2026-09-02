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Palio della Balestra 2026, Carlo Trevisan firma il drappo dedicato a San Francesco

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Presentata a Palazzo delle Laudi l’opera realizzata per l’800° anniversario della morte del Santo

È Carlo Trevisan l’artista scelto per realizzare il drappo del Palio della Balestra 2026 di Sansepolcro.

L’opera, dedicata a San Francesco in occasione dell’800° anniversario della sua morte, è stata presentata nella sala del consiglio di Palazzo delle Laudi.

Alla presentazione erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Società Balestrieri di Sansepolcro, protagonisti di uno degli appuntamenti più identitari della tradizione cittadina.

Il drappo accompagnerà quindi l’edizione 2026 del Palio, legando ancora una volta la storica sfida balestriera a un tema di forte valore simbolico e culturale.

La scelta di dedicare l’opera a San Francesco si inserisce nel più ampio calendario di iniziative e celebrazioni legate all’ottavo centenario della sua morte, che coinvolgono anche il territorio della Valtiberina.

Per Sansepolcro il Palio della Balestra rappresenta da sempre uno dei momenti più attesi dell’anno, capace di unire storia, tradizione e identità cittadina.

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