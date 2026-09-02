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Città di Castello, nuovi lavori di asfaltatura: modifiche temporanee alla viabilità

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Interventi nel capoluogo e nelle frazioni. Possibili divieti di sosta, sensi unici alternati e chiusure temporanee delle strade

Nuovi lavori di asfaltatura in programma durante la settimana a Città di Castello, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Gli interventi rientrano nel contratto applicativo numero 5 dell’accordo quadro per la manutenzione e il miglioramento della viabilità comunale e interesseranno diverse strade del territorio.

Nel dettaglio, i lavori sono previsti in via Grilli, via Vasari, viale Ghiberti, via Gherardi, via Volontari della Libertà, via Kollontai, via Risorgimento, strada Dogana Vecchia, via Diaz, nell’area del parcheggio del Liceo Plinio il Giovane, e in via dei Pioppi, dove sarà interessata una parte del parcheggio.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei cantieri, la Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che prevede modifiche provvisorie alla circolazione in base alle esigenze operative.

Potranno quindi essere istituiti divieti di sosta, sensi unici alternati regolati da semafori mobili o movieri e, dove necessario, anche interdizioni temporanee al traffico.

In caso di chiusura completa di una carreggiata, sarà comunque garantita una viabilità alternativa.

Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni presenti nelle zone interessate dai lavori.

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