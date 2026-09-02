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Miss Umbria 2026, a San Giustino trionfa Sofia Morlupi

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La 18enne di Collepepe di Collazzone conquista il titolo regionale e anche la fascia di Miss Social Umbria. Assegnati anche gli altri riconoscimenti della finalissima

È Sofia Morlupi, 18 anni di Collepepe di Collazzone, la nuova Miss Umbria 2026.

La finalissima regionale si è svolta nei giorni scorsi a San Giustino, dove la giovane ha conquistato il titolo principale e anche quello di Miss Social Umbria 2026.

Il successo di Morlupi ha determinato anche il passaggio della fascia di Miss Miluna Umbria 2026, da lei conquistata a fine luglio, a Giulia Romagnoli, 18 anni di Foligno.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche gli altri titoli regionali. Caterina Alberti, 20 anni di Perugia, è stata eletta Miss Eleganza Umbria 2026; Benedetta Agostini, 18 anni di Perugia, ha conquistato la fascia di Miss Framesi Umbria 2026; Sara Silvino, 20 anni di Perugia, è invece Miss Givova Umbria 2026.

Tra le altre prefinaliste nazionali della regione figurano anche Mona Dridi, 25 anni di Perugia, Miss Sorriso Umbria 2026, e Nicole Falzetti, 19 anni di Perugia, Miss Cinema Umbria 2026.

A condurre la serata è stato lo storico presentatore del concorso Marco Zingaretti. Ospiti dell’evento anche la cantante Francesca Rossi e le atlete della Polisportiva Buddy di San Giustino.

L’organizzazione della finalissima regionale è stata curata dal Comune di San Giustino, attraverso l’assessorato alla Cultura e agli Eventi.

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