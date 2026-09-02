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Sedici attività, sedici balestrieri: Porta Romana li adotta uno per uno

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Entri per comprare il pane e ti trovi davanti un balestriere. Non in carne e ossa: un poster, appeso bene in vista, con il volto di chi in piazza ci tira davvero. Succede dalla prima settimana di settembre nelle attività di Porta Romana, a Sansepolcro.

Sono sedici i negozi e i locali del rione che hanno aderito all’iniziativa. Ognuno ha “adottato” un balestriere e ne espone il ritratto. Sedici attività, sedici tiratori, sedici poster diversi. Una galleria sparsa per le strade del quartiere, che si scopre camminando.

L’idea è di Erika Graziotti. Il titolo scelto dice già molto: “I Balestrieri di Porta Romana. Visti con nuovi occhi”. Il punto è proprio quello, cambiare prospettiva. Non solo figure legate alle rievocazioni storiche e alle manifestazioni cittadine, ma persone. Volti che in città si incrociano tutti i giorni, dietro un bancone o dall’altra parte della strada.

Il tono non è celebrativo. C’è dell’ironia nelle immagini, nell’accostamento tra il costume e il luogo che lo ospita. Il balestriere entra nella quotidianità dell’attività che lo accoglie e ne diventa, per qualche settimana, uno dei protagonisti.

C’è poi un secondo obiettivo, meno dichiarato ma evidente. Far conoscere i balestrieri a chi li vede una volta l’anno e a chi non li vede affatto: i turisti che attraversano il centro storico e si fermano davanti alle vetrine. Un modo per legare la tradizione al commercio del quartiere senza passare da un evento o da una cerimonia.

Da settembre, quindi, conviene guardare con più attenzione mentre si passeggia per Porta Romana. Il balestriere potrebbe essere lì, proprio dove meno ve lo aspettate.

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