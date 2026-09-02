CorriCastello, domenica 6 settembre cambia la viabilità: tutte le strade interessate

Dalle 9 alle 11.30 stop temporaneo al traffico lungo il percorso della gara podistica, con divieto di immissione dalle traverse laterali

In occasione della terza edizione della CorriCastello, in programma domenica 6 settembre a Città di Castello, scatteranno alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

L’evento, promosso dal Marathon Club con il patrocinio del Comune, prevede un percorso di 8 chilometri, sia competitivo che non competitivo, che attraverserà il centro storico e alcune zone della periferia.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8 in piazza Matteotti. Le gare giovanili partiranno alle 9, mentre alle 10 scatteranno le prove riservate agli adulti.

La Polizia Locale ha disposto che dalle 9 alle 11.30, e comunque fino al termine della gara, sarà vietata la circolazione dei veicoli lungo le strade interessate dal percorso nel momento del passaggio dei partecipanti. Previsto anche il divieto di immissione dalle traverse laterali.

Il provvedimento interesserà piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Santa Maria Maggiore, via Borgo Farinario, via Oberdan, largo Monsignor Muzi, via Signorelli, via del Cavaliere, via dei Casceri, via della Pendinella, piazza Gabriotti, via Cacciatori del Tevere, via Borgo Inferiore, via Marchesani, viale Sauro, viale Europa, via della Barca, via Zampini, via Diaz, viale Moncenisio, via del Polacchino, via Spluga, viale Sempione, via Malfatti, via Engels, via Togliatti, via delle Terme, via Alighieri, via Martiri della Libertà, via Bacinelli, via Torregiani, via Collodi, via Pirandello, via Pierucci e via Rignaldello.

Le limitazioni saranno quindi legate al passaggio della gara e verranno progressivamente rimosse con il completamento del percorso.

La CorriCastello, oltre all’aspetto sportivo, avrà anche una finalità solidale: i proventi dell’edizione 2026 saranno destinati al comitato tifernate della Croce Rossa Italiana.