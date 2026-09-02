Time Out, questa sera su Rete Sole ospite Michele Allegrini, Dukes Basket

Questa sera nuovo appuntamento con Time Out, il format dedicato allo sport e ai suoi protagonisti.
Ospite della puntata sarà Michele Allegrini, presidente dei Dukes Basket Sansepolcro, con il quale si parlerà della nuova stagione, della Serie C, della costruzione della squadra, degli obiettivi della società e delle prospettive future del basket biturgense.
Un confronto a tutto campo per fare il punto sul presente e sul futuro dei Dukes Basket Sansepolcro.
Time Out andrà in onda questa sera alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11 del digitale terrestre.
La puntata sarà inoltre disponibile anche su Televaltiberina.tv, per essere rivista online.