Pieve Santo Stefano celebra la Madonna dei Lumi: tre giorni tra fede, tradizione e festa

Dal 6 all’8 settembre processione, messe, Palio dei Lumi, luminare rionali e spettacolo pirotecnico per uno degli appuntamenti più sentiti del paese

Pieve Santo Stefano si prepara ai tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna dei Lumi, in programma da domenica 6 a martedì 8 settembre, con un calendario che unisce celebrazioni religiose, tradizioni popolari e momenti di festa.

Si comincia domenica 6 settembre alle 9 con la partenza da piazza Collegiata della tradizionale camminata verso la Croce del Poggio di Stantino, organizzata dalla Pro Loco. Alle 11 è prevista la Santa Messa alla Croce del Poggio di Stantino, dedicata alle comunità unite di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo e celebrata da don Carlos Ardila.

Il cuore delle celebrazioni sarà lunedì 7 settembre. Dalle 17 alle 18.30 saranno possibili le confessioni al Santuario, mentre al tramonto si accenderanno le illuminazioni rionali. Alle 21 partirà la processione mariana con i flambeaux dal Tempietto del Colledestro fino al Santuario della Madonna dei Lumi.

Durante il passaggio della processione lungo la via Cammini di San Francesco saranno accesi i tradizionali fuochi sul Tevere. Alle 21.30 seguirà la Santa Messa al Santuario, celebrata dai Frati Minori del Sacro Monte della Verna, nell’Ottavo Centenario del transito di San Francesco, alla presenza delle autorità civili, militari e associative e della Filarmonica Ermanno Brazzini.

La giornata conclusiva sarà martedì 8 settembre. Alle 11 e alle 18 sono previste le Sante Messe al Santuario. Alle 15.30 si disputerà la finale della 48ª edizione del Palio dei Lumi dell’era moderna del calcio in costume, con successiva consegna del Palio al rione vincitore in piazza Pellegrini.

Alle 17.45 è prevista la benedizione dei bambini al Santuario, mentre al tramonto torneranno ad accendersi le luminarie rionali.

La serata si chiuderà con la tombola in piazza alle 23, organizzata dai Donatori di Sangue Fratres, e a mezzanotte con il grande spettacolo pirotecnico nella zona nord del paese.

Un appuntamento che continua a rappresentare uno dei momenti più identitari e partecipati per la comunità di Pieve Santo Stefano, tra devozione, storia e tradizioni popolari.