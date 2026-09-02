Festival delle Nazioni, il Trio Chimera in concerto a Villa Graziani

Giovedì 3 settembre a San Giustino il trio vincitore del Concorso Nazionale Alberto Burri 2025 con musiche di Haydn, Kagel e Shostakovich
Nuovo appuntamento con il 59° Festival delle Nazioni. Giovedì 3 settembre alle 21, nella cornice di Villa Graziani a San Giustino, sarà protagonista il Trio Chimera.
La formazione è composta da Stefano Raccagni al violino, Giorgio Lucchini al violoncello e Marta Ceretta al pianoforte.
Il programma della serata proporrà musiche di Franz Joseph Haydn, Mauricio Kagel e Dmitri Shostakovich, in linea con il percorso del Festival 2026, quest’anno dedicato alla Germania e ai Paesi di lingua germanica.
Il Trio Chimera arriva all’appuntamento forte anche del successo ottenuto nel Concorso Nazionale Alberto Burri 2025, riconoscimento che ne ha ulteriormente consolidato il percorso artistico.
La serata di San Giustino rappresenta uno degli appuntamenti del cartellone territoriale del Festival delle Nazioni, che fino all’11 settembre propone concerti e iniziative in diversi luoghi dell’Alta Valle del Tevere.
Per informazioni e biglietti è possibile contattare il numero 349 8092046 oppure consultare il sito del Festival delle Nazioni.