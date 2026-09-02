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San Giustino, “Note di Fine Estate” a Villa Magherini Graziani

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Il 12 settembre concerto dell’Orchestra Giovani Armonie con Laureta Cuku Hodaj, Nadey Hakim, Fabio Battistelli e l’Ensemble Le Piccole Scintille

Una serata di musica per salutare l’estate nella cornice di Villa Magherini Graziani, a San Giustino. Sabato 12 settembre alle 21 è in programma “Note di Fine Estate”, concerto dell’Orchestra Giovani Armonie.

La direzione artistica è affidata al maestro Laureta Cuku Hodaj, mentre tra i protagonisti della serata ci saranno il professor Nadey Hakim al clarinetto e il maestro Fabio Battistelli, anche lui al clarinetto.

All’appuntamento prenderà parte inoltre l’Ensemble Le Piccole Scintille, che arricchirà ulteriormente il programma musicale.

L’iniziativa punta a unire musica, giovani interpreti e valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi del territorio, trasformando Villa Magherini Graziani in palcoscenico per una serata pensata come saluto simbolico alla stagione estiva.

L’appuntamento è quindi per sabato 12 settembre alle 21, a San Giustino.

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