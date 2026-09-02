Città di Castello capitale del libro antico: dal 4 al 6 settembre torna la mostra mercato nazionale

A Palazzo Vitelli a Sant’Egidio la 26ª edizione con 40 espositori, 30 stand e rarità librarie, incisioni, cartografia e opere d’arte. Spazio anche a Santa Veronica Giuliani e al centenario della Libreria Paci La Tifernate

Per tre giorni Città di Castello torna ad essere uno dei punti di riferimento nazionali per bibliofili, collezionisti e appassionati di editoria d’epoca. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ospiterà la 26ª Mostra mercato nazionale del libro antico e della stampa antica, con 40 espositori distribuiti in 30 stand.

La rassegna proporrà volumi d’epoca, codici manoscritti e miniati, incunaboli, rare prime edizioni, testi scientifici, incisioni, cartografia, vedutistica e grafica moderna, con opere selezionate tra alcune delle realtà più qualificate del settore.

Tra i pezzi annunciati figurano grafiche di Alberto Burri, Pablo Picasso e Joan Miró, xilografie di Albrecht Dürer, testi scientifici legati a Newton, René Descartes, Robert Boyle, Cristoforo Clavio ed Euclide, oltre a un raro Libro d’Ore stampato a Parigi nel 1510 e successivamente miniato, valutato oltre 20mila euro.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero. Venerdì 4 settembre apertura dalle 13 alle 19.30, mentre sabato 5 e domenica 6 gli stand saranno accessibili dalle 9.30 alle 19.30.

L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato 5 settembre alle 9.30, alla presenza del presidente dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi, del sindaco Luca Secondi, dell’assessore al Turismo e Commercio Letizia Guerri e di rappresentanti istituzionali.

Accanto alla parte espositiva, l’edizione 2026 dedica uno spazio particolare a Santa Veronica Giuliani, in vista del terzo centenario della morte previsto nel 2027. Sabato 5 settembre alle 17.30, nel chiostro del Monastero di Santa Veronica Giuliani, verrà inaugurata la mostra “Donne di Dio tra silenzio e parola”, con testi provenienti dall’archivio del monastero, dall’Archivio diocesano e dalla collezione privata dell’avvocato Paolo Tiezzi.

Interverrà anche Alessandra Bartolomei Romagnoli, docente di Storia della vita religiosa e Letteratura agiografica e mistica alla Pontificia Università Gregoriana, con un approfondimento sulle mistiche francescane tra Medioevo ed Età moderna.

Spazio anche al centenario della Libreria Editrice Paci La Tifernate, con una selezione della mostra “100 anni di storia di libri belli”. Sempre sabato 5 settembre, alle 21 in piazza Matteotti, è in programma la conferenza-spettacolo “Storie di libri”, dedicata a Pinocchio e ai Promessi Sposi, con Enrico Paci e musiche originali di Tarek Komin.

Una rassegna che apre di fatto la stagione autunnale dell’antiquariato librario e che continua a fare di Città di Castello una tappa centrale per chi cerca libri rari, opere d’arte su carta e testimonianze preziose della storia editoriale.