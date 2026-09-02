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Yoga e Pilates al Parco della Montesca: nuovo appuntamento il 7 settembre

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Ingresso gratuito e attività aperta a tutti: 45 minuti di Pilates e 45 di Yoga immersi nel verde

Dopo il primo appuntamento di fine agosto, torna al Parco della Montesca l’iniziativa dedicata a Yoga e Pilates all’aria aperta.

Il prossimo incontro è in programma lunedì 7 settembre a partire dalle 18.30, con partecipazione gratuita e aperta a tutti, dai principianti a chi pratica già queste discipline.

La sessione sarà suddivisa in 45 minuti di Pilates e 45 minuti di Yoga, con l’obiettivo di lavorare su postura, flessibilità, tono muscolare, respirazione e rilassamento.

L’iniziativa punta a unire attività fisica e benessere mentale in uno degli spazi verdi più suggestivi del territorio, offrendo un’occasione semplice per muoversi, rallentare e trascorrere del tempo all’aperto.

Particolare attenzione sarà dedicata al lavoro sul “core”, alla mobilità della colonna e alla respirazione, elementi centrali sia nel Pilates che nello Yoga.

L’appuntamento è quindi per lunedì 7 settembre dalle 18.30 al Parco della Montesca.

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